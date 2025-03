Podemos rompe con Sánchez por el gasto militar: «Qué vergüenza en lo que usted se ha convertido»

Podemos ha terminado de romper cualquier lazo con Pedro Sánchez. Los morados han criticado el compromiso del presidente del Gobierno con Bruselas para elevar el ... gasto militar de la Unión Europea en 800.000 millones de euros y le han acusado de mentir y de «tomar el pelo a los españoles» por no querer presentar los Presupuestos Generales del Estado para, ha afirmado la líder de la formación, Ione Belarra, ocultar que esto mermará el gasto social.

Belarra ha ido más lejos que nunca en su crítica contra Sánchez y le ha afeado que «sirviendo a Von der Leyen» está buscando «una jubilación en las instituciones europeas comprometiendo el futuro de España». «Qué vergüenza en lo que usted se ha convertido», ha zanjado.

«Con esos 17.000 millones de euros que dice haber encontrado la ministra de Hacienda, el Estado podría adquirir los pisos que están en manos de fondos buitres, resolveríamos de un plumazo el problema de los trabajadores de nuestro país, que no es Putin. Están dispuestos a gastar en armas pero no a resolver el problema de la vivienda. Más gasto en defensa no es más seguridad, seguridad es saber que vas a poder independizarte, que la sanidad pública te va a poder tratar un cáncer o que vas a poder estudiar en una universidad pública sin endeudarse«, ha afirmado la líder de Podemos.

El presidente no ha hecho oídos socios a estas acusaciones, que ha comparado con otras similares a las que le dedica Vox, y recordó a Belarra que siguió siendo ministra en la anterior legislatura pese a que entonces ya se aumentó el gasto en defensa. «Es como si yo le dijera que no dijo nada porque quería seguir siendo ministra», le ha espetado Sánchez.

Sumar, por su parte, y en otro tono, mantiene su postura crítica con el plan de rearme propuesto por la Comisión Europea, con el que Pedro Sánchez se comprometió en Bruselas. La portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, ha lamentado que el debate sobre la seguridad del continente «se limite a cuánto gastamos o cómo llamamos al plan». «Europa gasta más que Rusia en defensa, pero esto no se traduce en una en una mayor capacidad operativa ni en una capacidad disuasoria efectiva».

Sumido en un debate interno entre las siete organizaciones que forman parte de la bancada, Sumar ya votó a favor la semana pasada de una moción del BNG que rechazaba elevar el gasto militar y pedía la salida de España de la OTAN. De hecho, desde Izquierda Unida, la formación más crítica, propone incluso movilizaciones en contra de la «escalada bélica» que ha iniciado la Unión Europea, como ha afirmado su coordinador federal, Antonio Maíllo, este miércoles en una entrevista en Canal Sur.

Barbero, durante su intervención, ha rechazado «la tutela» de la OTAN y de Estados Unidos y ha insistido en buscar «la autonomía estratégica de Europa» frente a la Alianza Atlántica que, ha dicho, es «un zombie». «La reciente visita del secretario general de la OTAN a la Casa Blanca se convirtió en un episodio de humillación. Un secretario general convertido en un mero cobrador de facturas, mientras el presidente de la, supuestamente, gran potencia protectora amenazaba públicamente a dos países miembros con dejarlos a su suerte e incluso permitir una invasión en su territorio. ¿Hace falta una prueba más clara?», ha señalado.

«Una seguridad exclusivamente militarizada no sólo resulta ineficaz ante amenazas tan complejas como las que afronta Europa, sino que erosiona las bases democráticas del proyecto europeo. No debemos aceptar que más gasto equivale a más seguridad. Esta idea tan simplista como peligrosa solo beneficia a quien es el mayor enemigo de las democracias europeas», ha zanjado Barbero.

Justicia fiscal

Sumar propone, en cambio, una reforma fiscal para «que aporten más los que más tienen». «Este es el camino correcto: la justicia fiscal. No habrá una arquitectura de seguridad posible sin justicia social. No habrá seguridad si se deja atrás a la mayoría. Europa no necesita aumentar su gasto militar por encima del 2% del PIB si emplea mejor sus recursos, coordina capacidades operativas y prioriza la inversión en soberanía tecnológica, energética e industrial», ha afirmado la portavoz, que también ha defendido que el Congreso apruebe la iniciativa legislativa popular para regularizar a los inmigrantes.