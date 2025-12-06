Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Yolanda Díaz y los ministros de Sumar en el aniversario de la Costitución ene Congreso. EFE

Sumar lleva hasta el extremo sus diferencias con el PSOE en vivienda

Díaz obligará a los socialistasa posicionarse al llevar sus propuestas a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el paso previo al Consejo de Ministros

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 17:02

Comenta

Yolanda Díaz se prepara para escalar la pugna en materia de vivienda que mantienen Sumar y PSOE desde prácticamente el comienzo de la legislatura. Ambos ... socios reconocen que existe una «crisis habitacional», pero no se ponen de acuerdo en las medidas a tomar para solucionarlo. El ala magenta del Ejecutivo llegó a pedir hace un par de meses la dimisión de la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, y ahora se preparan para llevar la batalla al corazón de la Moncloa, forzando a Pedro Sánchez y a los suyos a posicionarse al llevar estas iniciativas a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el paso previo al Consejo de Ministros.

