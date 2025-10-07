Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El diputado de Sumar Nahuel González, muestra una foto de un toro en una corrida en su intervención en el Congreso. EP

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

El voto de los socialistas ha precipitado que la iniciativa fracasara en el Congreso después de recabar las firmas de casi 700.000 ciudadanos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 22:12

Comenta

La abstención del PSOE en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular que buscaba en el Congreso acabar con el blindaje legal de la tauromaquia ... y dejar de considerarla patrimonio cultural ha terminado por tumbar la propuesta que recabó casi 700.000 firmas de ciudadanos y desatado una bronca con Sumar, abriendo un nuevo frente en el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  5. 5 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  6. 6 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  7. 7 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  8. 8 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  9. 9 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  10. 10 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia