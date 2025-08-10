Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

La dimisión de Carlos Martín obliga al proyecto de Yolanda Díaz a volver a reinventarse en un escenario de debilidad parlamentaria y política

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

La rebaja de la semana laboral a 37,5 horas, varada por la falta de apoyo parlamentario, no es la única asignatura pendiente que Yolanda ... Díaz lleva para septiembre. La dimisión el miércoles del co-coordinador de Movimiento Sumar Carlos Martín –que en su nota de renuncia alegó problemas de salud– supone un nuevo varapalo para el proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda.

