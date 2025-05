El ingeniero industrial Fernando Ley (Gijón, 1967) advirtió hace mes y medio del riesgo de apagón. Lo hizo en la Comisión de Industria del Congreso ... dentro del anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Con treinta años de experiencia y habiendo trabajado en 35 países, fue a comentar dicho anteproyecto. «Lo leí tres veces y di mi opinión: en esos 81 artículos, en ninguno se dice cómo se va a crear la energía que la industria necesita, porque claro que la necesita para crecer y ser competitiva». Comentó entonces el 'cero energético' que se había producido en Chile y advirtió de que podía pasar en España.

–¿Dónde le pilló el apagón?

–En mi casa, trabajando. Un técnico, desde Oviedo, se había conectado a mi ordenador para arreglarme el correo electrónico, que se había desconfigurado. Vi que se fue la luz, luego la wifi, perdí la conexión con el técnico. El portátil tenía batería, pero el teléfono dejó de funcionar.

–¿Qué pensó entonces?

–Pensé: «Se me fue la wifi». Serán dos, tres, cinco minutos...

–¿Y cuándo vio que pasaba más tiempo?

–Con serenidad, como todos. Creo que hemos sido un ejemplo como país. No hubo saqueos, ni altercados. Y chapó por la profesionalidad de los técnicos de Red Eléctrica española y los operadores privados.

-¿Qué cree que ha ocurrido?

-No lo sabe ni el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tiene a sus mejores expertos y con las cajas negras, además... Lo que yo digo es que la red se diseñó hace muchos años y se hizo bien, para los años 60, 70, 80, 90, dos miles. La energía era producida en las centrales eléctricas. En Asturias, en Aboño, Soto de Ribera, Lada... Se sabía de dónde salía la energía. A fecha de hoy, tenemos más de 60.000 puntos de emisión de energía en España, con lo cual los electrones se mueven de otra manera y eso crea turbulencias. La frecuencia de red es de 50 hercios, cuando baja de 49,9 o sube de 51,1, las centrales eléctricas se desconectan de la red porque crean fluctuaciones y se nos estropean los electrodomésticos...

-Continúe.

-Para evitar eso, existen protecciones. La red tiene que estar protegida. Y eso fue lo que pasó el lunes: que se protegió. Es lo que se conoce como disparos selectivos: mil clientes por aquí, mil clientes allá... Empezó a desconectarse hasta que pasó lo que pasó. Todo, en cuestión de milisegundos. ¿Qué lo causó? No lo sé. Nos lo dirán los técnicos del CNI, las eléctricas y Red Eléctrica Española (REE). Eso sí, le garantizo que en las cajas negras el apagón está grabado al milisegundo.

-¿Se ha fiado demasiado la energía eléctrica a las renovables no firmes?

-La cuestión es que no hay kilovatio malo. ¿Es mala la fotovoltaica? No. ¿El viento? No. ¿La nuclear? ¿La hidráulica? No. ¿El carbón? ¿La biomasa? ¿El hidrógeno? No. Lo que pasa es que hay que diseñar la red a las necesidades que tenemos ahora, que son muy distintas. No tenemos el sistema eléctrico que necesita nuestra industria.

-Entonces, no se puede acusar a las renovables...

-No, quien lo haga no tiene ni idea. Ni el sol, ni el viento, ni el uranio 235 son culpables. Hay que adaptar la red ya a las necesidades, con sus protecciones.

-El 11 de marzo, en la Comisión de Industria del Congreso, aludió al 'cero energético' que se había producido en Chile. Y advirtió: «Es un aviso». ¿Existe el riesgo de que vuelva a ocurrir?

-¿Lo que ha ocurrido una vez no puede pasar dos veces? Puede ocurrir. Las protecciones de la red eléctrica española, aunque son dobles, también se estropean.

-¿Y qué reflexión se puede sacar en el corto, medio y largo plazo?

-Lo tengo clarísimo en los tres casos. En corto, inversión; en medio, inversión y a largo, inversión en la red. Mire, todos los veranos voy de Madrid a Gijón en moto por la carretera nacional. Tengo contados los molinos de viento: 64. Y veo que hay viento, pero están parados. ¿Por qué? Puede que alguno esté en mantenimiento, de acuerdo. Pero están parados porque no hay consumo y la energía no se puede almacenar. O porque esa 'autopista' (por ese cable) hay 'muchos coches', muchos electrones y el sistema no deja pasar. Hay baterías, pero ya ve lo que ocurre en Asturias: que no dejan ponerlas.

-Ya que lo menciona, ¿qué opina de las baterías?

-Estoy a favor, pero luego llega un Parlamento y vota que no..., que dice que son peligrosas como lo eran las antenas de los repetidores. ¿Por qué no se puede pasar esa energía a hidrógeno? Las baterías pueden ser una solución parcial, el hidrógeno, también. En mi último post en Linkedin, tengo mas de 4.500 comentarios, muchos de ellos hablan de los volantes de inercia, del represado aguas arriba, que en Asturias ya se hace, pero en Castilla no hay presas... Cada red tendrá que tener su solución. Lo que nos vale a nosotros no le vale a Francia. O sí. O parcialmente. Hay que poner estas cuestiones en manos de los técnicos.

-Se ha demonizado la energía nuclear.

-Aún tenemos siete reactores funcionando en España. Lo de Garoña fue como pegarse un tiro en el pie. ¿Cree que España y Europa con la situación que tenemos de crisis de existencias, más una guerra, podemos permitirnos el lujo de no producir un kilovatio-hora nuclear, o de eólico o fotovoltaico? No estamos en condiciones de nada ya. Tenemos que cogerlos todos y lo que no se pueda consumir, almacenarlo con las distintas alternativas: hidrógeno, baterías, represado aguas arriba, y lo que haga falta, exportarlo. Mi apuesta personal es el hidrógeno, esa molécula que ya Julio Verne la nombró indirectamente..

-No hemos hablado de conexiones.

-Si Francia entrase en la Unión Energética Europea, sería bueno. Francia tiene dos cables. Si tuviésemos una interconexión con Francia como Francia tiene con Alemania, Bélgica, Holanda y todos los países limítrofes, quizá esto no hubiera pasado. Hay un Boiler Water Reactor en Garoña, lleva diez años desmantelado, gemelos que van a llegar a los 80 años de operación segura en Estados Unidos. Y nosotros cerrando reactores en España.