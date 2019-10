La sentencia del 'procés' rearma a constitucionalistas e independentistas Concentraciones en Barcelona tras conocerse la sentencia a los acusados por el proces. / Eva Parey / Colpisa El fallo del Supremo no ha sorprendido a nadie porque su filtración eliminó el factor de lo inesperado RAMÓN GORRIARÁN Madrid Lunes, 14 octubre 2019, 14:14

«Se abre una nueva etapa». «Concluye un proceso fracasado». Este fue el resumen que ha hecho Pedro Sánchez en su declaración institucional en el palacio de la Moncloa para valorar la sentencia del Tribunal Supremo para los líderes del 'procés'. La sala ha impuesto al exvicepresidente Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta por sedición en concurso con malversación. Junqueras, según el fallo, ejerció el «liderazgo reconocido» del 'procés'. Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa son castigados a penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, también por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía

Asimismo, la sala ha condenado por el delito de sedición a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell a las penas de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta. A los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta. Por su parte, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart son castigados con penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.

A 600 kilómetros, en Barcelona, Quim Torra, también ha considerado que se abre otra fase, pero de impulso a un proceso en absoluto derrotado. El presidente catalán ha solicitado por carta mantener sendas reuniones «urgentes» con el Rey y el presidente del Gobierno. Ni en la Zarzuela ni en la Moncloa se han dado por aludidos.

Nadie se ha salido del guión tras la sentencia del Supremo. La filtración del fallo, ha tenido un efecto amortiguador y no ha habido un shock en el mundo independentista ni han aflorado discrepancias entre los constitucionalistas. Además, el hecho de que las penas no fueran las más altas de la horquilla por sedición también ha contribuido a que, al menos en las primeras horas, la amagada respuesta apocalíptica en las calles no haya sido tal. Las habituales divergencias en el mundo constitucionalista tampoco se han reproducido y, con matices, las posiciones exhibidas han sido similares.

La filtración permitió tener listas las declaraciones, los vídeos, las pancartas y los dispositivos policiales. No hubo factor sorpresa. Fue como abrir la botella de champán para Nochevieja el día de los inocentes. El único ruido, al menos en los primeros momentos, lo ha puesto Vox que ha tachado de «vergüenza» la sentencia y ha acusado de «cobardía» al Supremo. Nadie, entre las fuerzas constitucionalistas, ha puesto en cuestión la sentencia.

Pero la sintonía de Pablo Casado y Albert Rivera con Sánchez para responder a las fuerzas independentistas si se vulnera la ley no ha estado exenta de advertencias y algún tirón de orejas. Sobre todo en lo referido a los hipotéticos indultos. Sánchez ha garantizado el «cumplimiento íntegro» de las penas, y su ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha señalado que «no procede hablar de indultos». Pero los líderes del PP y Ciudadanos no las tienen todas consigo. Casado ha demostrado que no se fía y ha propuesto recuperar las competencias penitenciarias transferidas a la Generalitat de Cataluña para controlar la gestión de los beneficios penitenciarios.

El presidente de Gobierno ha vuelto a abogar en su declaración institucional por el diálogo con la Generalitat y las fuerzas independentistas acompañado del cumplimiento de la ley. Un planteamiento en el que no se ha visto secundado por los líderes de los populares y de los liberales. El secretario general de Podemos, en cambio, ha señalado que ese debe ser el camino a partir de ahora para reconstruir «los puentes». «Frente a las derechas incendiarias y a un PSOE riverizado que agita el artículo 155 de forma irresponsablemente electoralista, Unidas Podemos tiene que representar otra idea de España basada en la empatía, el diálogo y la fraternidad», ha subrayado Pablo Iglesias. Sánchez quiere unificar el discurso y esta tarde se va a poner en contacto con Casado, Rivera e Iglesias para consensuar posturas.

El discurso de Quim Torra también se ha ceñido al guión esperable. La sentencia, ha dicho en una comparecencia en el Palau de la Generalitat acompañado de todos sus consejeros y del presidente del Parlament, es «un insulto a la democracia y a la sociedad catalana». Ha exigido la libertad de los condenados, y aunque fuera redundante la «amnistía». También ha animado a los secesionistas a dar «una respuesta democrática y pacífica» en las calles. Nada nuevo bajo el sol.

Las movilizaciones en las calles de Cataluña han estado protagonizadas en estas primeras horas, sobre todo, por los estudiantes con la contribución de grupos de funcionarios. Pero hasta primera hora de la tarde no se habían registrado incidentes reseñables. La anónima plataforma Tsunami Democràtic ha llamado a la ciudadanía catalana a la «movilización inmediata» y a la desobediencia civil no violenta. El termómetro más fiable llegará con el fin de la jornada laboral y las sombras de la noche. Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desplegado un potente dispositivo de seguridad.