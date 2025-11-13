Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Efe

El Senado llamará a la 'comisión Koldo' a la secretaria general de Moncloa

Los populares piden la comparecencia de Judith González Pedraz tras su imputación por un presunto delito de malversación de caudales públicos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:30

Comenta

El PP no afloja en el Senado y llamará a la 'comisión Koldo' a la actual secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra González Pedraz, para ... que «explique el uso de recursos públicos en los negocios privados de Begoña Gómez». «España no merece un presidente cercado por la corrupción. España no merece un Gobierno de mentiras y deslealtad. Por eso, seguiremos trabajando para destapar la verdad, la corrupción y la traición», aseveró la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, aunque no ha concretado la fecha en la que se producirá la comparecencia

