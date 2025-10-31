Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, esta semana en el Congreso EFE / Fernando Villar

El PSOE insinúa intencionalidad política en la petición del juez de investigar si su pago en sobres encubría blanqueo

El portavoz parlamentario de los socialistas alega que es mucha «coincidencia» que desde los tribunales salga alguna noticia que afecte a su partido «cada vez que al PP le va mal»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:44

Comenta

El PSOE asegura estar tranquilo tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de instar a la Audiencia Nacional a investigar si los ... pagos en efectivo que Ferraz realizó en favor del exministro Transportes y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García sirvieron para cometer un delito de blanqueo o encubrían una financiación irregular y, en un comunicado emitido esta mañana, afirma que colaborará con la Justicia. Pero su portavoz parlamentario, Patxi López, también cuestionó hoy las razones del magistrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  7. 7 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  8. 8 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  9. 9 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  10. 10 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE insinúa intencionalidad política en la petición del juez de investigar si su pago en sobres encubría blanqueo

El PSOE insinúa intencionalidad política en la petición del juez de investigar si su pago en sobres encubría blanqueo