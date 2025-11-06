Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imágenes de los sobres del PSOE a Ábalos y Koldo del sumario R.C:

La Audiencia abre una investigación sobre los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo y las supuestas bolsas de dinero en Ferraz

El Supremo instó al juez Moreno a indagar sobre estos dos asuntos después de que, en su opinión, ni el partido ni el exgerente aclararan el origen de esas cantidades en metálico

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:11

Los sobres, pero también las supuestas bolsas cargadas de billetes. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor primigenio del 'caso Koldo', ha decidió ... abrir un pieza separada para impulsar una doble investigación sobre la caja del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

