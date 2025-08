Santos Cerdán: «No he hecho nada de lo que dice la UCO»

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha defendido ... su inocencia, dice que no se reconoce en los audios de conversaciones que supuestamente mantuvo con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y critica el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le incrimina: «No he hecho nada de lo que dice la UCO».

«Han hecho un atestado donde fuerzan las cosas para llegar a unas determinadas conclusiones que no se ajustan para nada a la realidad», ha dicho este martes en una entrevista de 'La Vanguardia', mediante un cuestionario escrito remitido a sus abogados.

Ha afirmado que siente el daño que se le ha hecho al PSOE pero más el que se le ha hecho y se le está haciendo a él: «Si no hubiera sido secretario de organización no me hubiera visto en esta».

Preguntado por los audios en los que supuestamente habla con Koldo García de repartirse dinero, ha asegurado no reconocerse y ha negado conversaciones de este tipo, tanto con Koldo como con el exministro Ábalos.

Ha tachado de «muy extraño realmente» y de sospechoso que Koldo grabara hasta conversaciones pertenecientes a su intimidad y ha recordado que el exchófer de Ábalos dijo la semana pasada en una entrevista en TVE que nunca había grabado nada, hecho por el que Cerdán exige saber, textualmente, quién o cómo se han generado estos audios.

Ha explicado que conoció a Koldo García cuando se presentó para afiliarse en el Partido Socialista de Navarra (PSN) y éste colaboraba en el equipo de seguridad pero que nunca trabajó para el PSN, lo que fue el paso previo a que Cerdán, según apunta, le propusiera a Koldo trabajar como chófer del entonces secretario de organización, José Luis Ábalos.

Ha asegurado que a partir de ese momento hubo «una relación entre ellos», que fue decisión de Ábalos que Koldo entrara como asesor y consejero de Renfe y que desconoce que supuestamente ambos pidieran dinero a cambio de adjudicaciones.

Sobre la posible colaboración de Koldo con la Guardia Civil o la Policía Nacional, ha señalado que tenía «buena relación» con los grupos antiterroristas de la Guardia Civil de Navarra por haber sido escolta y una buena relación con Rubén Villalba, alto mando de la Guardia Civil.

En referencia al auto del Tribunal Supremo (TS), que le atribuye unas presuntas funciones de dirección en la red, ha rechazado una trama navarra y también su influencia en la concesión de obras públicas dado que «las concesiones las hacen los funcionarios».

Sobre el empresario Antxón Alonso, administrador único de la empresa Servinabar de la que Cerdán, según la UCO, poseía el 45%, ha afirmado que éste le propuso un proyecto cuando el exsocialista «tenía dudas» sobre su continuidad en política, pero que rechazó el mismo al cabo de unos días, en sus palabras.

Pedro Sánchez

Preguntado por la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se supo su imputación, ha expresado que las valoraciones de terceros ya las juzgará el tiempo, en sus palabras: «Con lo que me conoce Pedro yo pensé que lo tendría claro».

Cree que la difusión de imágenes suyas en la cárcel persigue un objetivo, a su juicio, mediático de «dañar» la imagen del partido y del Gobierno y ha rechazado que el PSOE se haya financiado ilegalmente y que haya habido pagos en el partido que no se hayan justificado ante el Tribunal de Cuentas.

«Si todo se aclara yo quiero vivir tranquilamente con mi familia, pasar página y no volver nunca más a la política», ha dicho al preguntársele por si volvería a ser militante del PSOE cuando se resuelva su futuro judicial.