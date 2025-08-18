Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno en su vistia al Centro de Coordinación Operativo contra los incendios de Ourense EP

Sánchez visitará mañana Extremadura por el incendio de Jarilla

El líder del Ejecutivo acudirá al Puesto de Mando Avanzado para conocer de primera mano la situación

C. P. S.

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:07

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este martes a Extremadura para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Jarilla, en ... la provincia de Cáceres, según han informado fuentes de Moncloa. Está previsto que el líder del Ejecutivo acuda al Puesto de Mando Avanzado para ver y evaluar de primera mano la situación. Una visita que se producirá dos días después de que acudiese al Centro de Coordinación Operativo contra los incendios en Ourense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  2. 2 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  3. 3 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  4. 4 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  7. 7 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  8. 8 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  9. 9

    «Vivimos en la caravana y nos hemos montado una piscina»
  10. 10 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez visitará mañana Extremadura por el incendio de Jarilla

Sánchez visitará mañana Extremadura por el incendio de Jarilla