El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su entrevista en Radio 3. R. C.

Sánchez se quita las gafas... y se pone la 'chupa' rockera

El presidente del Gobierno sorprende con una «visita privada» a Radio 3 y una intervención en el programa 'Generación ya'

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Pedro Sánchez sorprendió el pasado 30 de octubre en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado con unas gafas 'vintage'. ... Nunca se le había visto con anteojos y la llamativa montura se llevó buena parte de los titulares de una jornada que el Gobierno y la oposición habían preparado con esmero. Este jueves, el presidente del Gobierno volvió a ofrecer una imagen distinta a la habitual en una visita calificada de «privada» a Radio 3, a la que acudió con una 'chupa' vaquera negra y camiseta del mismo color.

