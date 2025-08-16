Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez este sábado durante la videoconferencia. Moncloa

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

El presidente del Gobierno se desplazará Ourense y León tras presidir este sábado por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:16

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de ... miles de hectáreas y que está teniendo su réplica, igual de intensa, en el tablero político. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación crítica de esas comunidades. Ya sobre el terreno, mantendrá diferentes encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, avanzan fuentes gubernamentales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  4. 4 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  7. 7 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
  8. 8 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  9. 9

    Trump cree que Zelenski y Europa deberán involucrarse para buscar la paz tras la frustrada reunión con Putin
  10. 10 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios

Sánchez interrumpirá sus vacaciones para visitar mañana las zonas afectadas por los incendios