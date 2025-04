Sánchez carga contra las nucleares y señala a los «operadores privados» El presidente no aporta datos sobre la causa del colapso, pero niega tajante que partiera de un «exceso de renovables»

Paula De las Heras Madrid Miércoles, 30 de abril 2025, 00:07 Comenta Compartir

Pedro Sánchez compareció de nuevo este martes en La Moncloa, más de 24 horas después del gran apagón que el lunes afectó a toda la Península Ibérica, sin respuesta alguna sobre el origen del grave incidente, pero el foco puesto en una dirección: los operadores privados, incluida, de modo claro, Red Eléctrica, , la empresa con un 20% de participación pública presidida por la exministra socialista Beatriz Corredor. Hasta en tres ocasiones repitió el jefe del Ejecutivo que les exigirá «todas las responsabilidades pertinentes». Y, sin embargo, no aclaró exactamente qué papel cree que pudieron desempeñar en lo sucedido. A primera hora de la tarde, el Gobierno informó de una reunión con Corredor y representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy para pedirles colaboración.

En el Ejecutivo alegan que el sistema eléctrico es muy complejo y que en él intervienen muchos actores diferentes de los que es preciso recabar información antes de sacar de la ecuación ninguna hipótesis; tampoco la del ataque informático, descartada por el director de operaciones de Red Eléctrica. Eduardo Prieto, en lo que se refiere a sus propias instalaciones. «Tenemos que saber también qué ha ocurrido en las empresas generadoras en cuanto a su ciberseguridad», argumentó el presidente. «La ciudadanía debe tener claro que el Gobierno llegará hasta el fondo en este asunto. Que se harán las reformas y se tomarán las medidas que sean necesarias», garantizó también. «Lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar; jamás».

Cuando Sánchez compareció en La Moncloa ya lo había hecho Prieto y habían empezado a asentarse dos ideas de algún modo incómodas para el Ejecutivo. La primera, la de que probablemente no hubo un sabotaje externo. La segunda, que todo se pudo deber a una sobrecarga masiva de la red eléctrica debido a un fuerte pico en la producción solar. El presidente no ocultó lo contrariado que se sentía por las explicaciones del ingeniero y llegó a asegurar que conoció la información aportada al tiempo que el resto de los ciudadanos, por la prensa, pese a haber estado el lunes dos veces en la sede de la empresa y haber demandado estar al tanto de los avances en las pesquisas.

Las aristas del discurso de la compañía que preside Corredor son evidentes. La posibilidad de que España sea víctima de un ciberataque forma parte de los argumentos empleados por Sánchez para vencer las resistencias de sus socios de la izquierda a la descomunal inversión de 10.471 millones de euros para llegar al 2% del gasto en defensa, comprometido con la OTAN, este mismo año. Y que las renovables puedan ser las culpables de un acontecimiento de tal magnitud rompe su discurso en un tema que es eje de la acción del Gobierno, la transición energética.

El presidente alegó que responderá en su momento a todas las preguntas que puedan plantearse –de hecho, anunció que aprovechará la comparecencia parlamentaria ya prevista este 7 de mayo sobre el citado plan de defensa para ofrecer la información recabada respecto al gran apagón– y se resistió a asumir ninguna hipótesis. «La responsabilidad del Gobierno es hacer un análisis independiente», argumentó. «La prisa no debe llevarnos a la desinformación ni al error», esgrimió también.

Sánchez lo fía ahora todo a una comisión de investigación liderada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que contará con «aportaciones» de varios organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Anunció además que se solicitará al Grupo Europeo de Coordinación de la Electricidad, dependiente de la Comisión Europea, y a los reguladores independientes un informe desde Bruselas.

Sin embargo, y pese a esa exigencia general de cautela, él mismo fue contundente en un mensaje: «No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha», sostuvo tajante en respuesta a la teoría de que la solar fue la responsable de la brusca oscilación del sistema que provocó el colapso, en un momento en el que no se contaba con la generación nuclear y había baja carga de ciclos combinados.

Amenaza rusa

El PP lleva tiempo defendiendo que mantener en el actual panorama geopolítico –en el que Rusia, de la que Europa importaba tradicionalmente mucha energía, se ha convertido en una amenaza– el calendario de cierre de las centrales no es sensato. Abordar esta cuestión es, de hecho, una de las exigencias de los populares para dar su apoyo al real decreto ley de respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump a principios de este mes. Y Feijóo, con el que Sánchez logró ponerse en contacto después de haberlo intentado la víspera sin éxito, insinuó que el Gobierno tendría que explicar si cree que lo ocurrido no exige tomar una decisión al respecto. Pero este ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de dar marcha atrás.

«Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia» replicó de antemano el presidente. Incluso argumentó que, lejos de ser «una solución», las nucleares han supuesto en esta ocasión «un problema» porque había cinco reactores apagados y para mantener los núcleos activados ha sido necesario «desviar» a las centrales grandes cantidades de energía; y porque por su falta de flexibilidad no podían ser utilizadas para reiniciar el sistema. Algo que tuvo que hacerse con los ciclos combinados de gas y las centrales hidroeléctricas y con los aportes de Francia y Marruecos.

Iberdrola «defenderá sus derechos» Antes de reunirse con el presidente del Gobieno en Moncloa, Iberdrola ha informado en un comunicado que ha emitido a través de redes sociales que ha colaborado aportando toda la información solicitada por el operador Red Eléctrica y las autoridades para establecer la «causa raíz» del incidente. Además, la compañía ha avanzado que «valorará adoptar las medidas necesarias para la defensa de sus derechos y los de sus clientes». Así se pronuncia Iberdrola pocas horas después de que Sánchez haya anunciado que el Ejecutivo constituirá una comisión de investigación para «exigir responsabilidades pertinentes a los operadores privados» si es necesario.