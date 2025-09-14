Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
El presidente del Gobierno aprovecha el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero en Málaga para
Madrid
Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:35
Pedro Sánchez sigue tirando de anuncios para marcar la agenda en el inicio del curso político y recuperar la moral del partido tras el varapalo ... del 'caso Cerdán', que hizo tambalear la legislatura el pasado junio. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy en el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía que el Ejecutivo obligará este lunes a las plataformas de anuncios a sacar del alquiler temporal 53.000 vivienda que tendrán que pasar al mercado de alquiler permanente. «Eso es gobernar para la gente», ha presumido.
La operación tiene su origen en la herramienta puesta en marcha por el Ministerio de Vivienda para detectar pisos turísticos ilegales, la Ventanilla Única Digital, unida a la implementación del Registro único de alojamientos temporales. Según datos del Ministerio, desde que se puso en marcha el 1 de enero, el registro ha recibido 336.497 solicitudes de las que el 78'75%, unas 265.000 corresponden a alquileres de uso turístico. Y de ellas, han sido revocadas 53.000.
