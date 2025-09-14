Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Sánchez este domingo en el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía en Málaga O.P.

Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente

El presidente del Gobierno aprovecha el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero en Málaga para

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:35

Pedro Sánchez sigue tirando de anuncios para marcar la agenda en el inicio del curso político y recuperar la moral del partido tras el varapalo ... del 'caso Cerdán', que hizo tambalear la legislatura el pasado junio. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy en el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la Junta de Andalucía que el Ejecutivo obligará este lunes a las plataformas de anuncios a sacar del alquiler temporal 53.000 vivienda que tendrán que pasar al mercado de alquiler permanente. «Eso es gobernar para la gente», ha presumido.

