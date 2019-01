Sánchez presenta este viernes los Presupuestos sin ninguna garantía de sacarlos adelante Se ratifica en que su plan es agotar la legislatura en 2020 RAMÓN GORRIARÁN Madrid Martes, 8 enero 2019, 11:44

No tiene ninguna garantía de que va a poder aprobarlos, pero Pedro Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros de este viernes dará luz verde a los Presupuestos Generales del Estado de este año. El presidente del Gobierno se ha mostrado dispuesto a negociar las cuentas no solo con los aliados de la moción de censura, quiere abordar las cifras económicas con PP y Ciudadanos, partidos que ya han anticipado un 'no' más que rotundo.

En una entrevista con la agencia Efe, Sánchez ha insistido en que su objetivo es agotar la legislatura en 2020. Un objetivo que solo podría alcanzar si logra aprobar los Presupuestos, algo que está en el alero. El Gobierno cuenta con el respaldo de Unidos Podemos y, con reparos, con el del PNV. PDeCAT y Esquerra mantienen desde hace semanas una estrategia cambiante, tan pronto se muestran dispuestos a permitir que el Congreso admita el proyecto gubernamental, como dicen lo contrario. Sin el visto bueno de las dos formaciones independentistas, es decir que no presenten enmiendas a la totalidad, la aprobación de las cuentas no será posible.

Tanto Esquerra como el PDeCAT condicionan su respaldo a la tramitación presupuestaria a que el Gobierno presente propuestas que satisfagan las pretensiones de autogobierno de Cataluña y algún «gesto» con los líderes independentistas encarcelados. Un 'quid pro quo' que el presidente del Gobierno no está dispuesto a conceder. «Una cosa es la negociación de los Presupuestos y otra es la resolución de la crisis políticas en Cataluña», ha vuelto a distinguir.

«Tenemos una ambición, agotar la legislatura y presentar los Presupuestos este mes», ha señalado Sánchez en la entrevista. Pero el propio presidente del Gobierno ha reconocido en conversaciones informales que sin cuentas públicas para 2019 no podrá agotar la legislatura y, por tanto, convocaría las elecciones generales en el próximo otoño.

El líder del PP ha recogido el guante y se ha mostrado «disponible» para negociar los Presupuestos siempre que Sánchez «recapacite» y presente un proyecto que baje la deuda, los impuestos y cumpla la senda de déficit. «Por supuesto que estoy disponible para ver qué presupuestos plantea», ha asegurado Pablo Casado sabedor de que ni hay rebaja fiscal y que el déficit presupuestado es superior al de las cuentas de Mariano Rajoy para este año.

Uno de los probables aliados, el PNV, también ha puesto condiciones. El presidente del partido, Andoni Ortuzar, ha advertido al Gobierno de que no puede exigir «un cheque en blanco» y tendrá que «poner de su parte», aunque el PNV sea partidario de que el Gobierno agote la legislatura.