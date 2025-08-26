Robles arremete contra Feijóo y culpa a los barones autonómicos del PP de falta de prevención

La bronca política por la gestión de los incendios se ha trasladado este martes al Senado. El PP ha forzado la comparecencia de cuatro ministros. ... La titular de Defensa, Margarita Robles, ha abierto fuego en la Cámara Alta, donde ha defendido la gestión del Gobierno y de su departamento en concreto y ha atacado al PP, a su líder y a alguno de sus presidentes autonómicos por la falta de prevención en la lucha contra los incendios y la tardanza a la hora de pedir la actuación del Ejército y su unidad militar de emergencias (UME). «Las comunidades autónomas deben cumplir sus obligación. Y desgraciadamente no lo están haciendo», ha afirmado.

Robles, durante su comparecencia, ha advertido a los populares: «El Ejército no actúa de oficio». Son las autonomías las que piden su intervención, ha recordado. Esta cuestión puede cambiarse y la ministra ha señalado que no tendría inconveniente en abrir el debate.

A su juicio, la ola de incendios que se ha vivido este verano en España, que ha calificado de «inédita», ha puesto de relieve la capacidad de respuesta de algunos y no la de otros, por la falta de prevención durante el año, según su diagnóstico. Ha destacado la labor de los ejecutivos de Andalucía y Aragón y ha cargado contra los de Castilla y León, Extremadura y Galicia. Las cosas no funcionan «cuando uno solo se acuerda del fuego cuando se produce», ha avisado. La ministra ha reclamado «valentía» a los presidentes autonómicos para comparecer en los parlamentos de sus comunidades para dar explicaciones sobre su gestión ante los incendios.

Robles ha tenido una intervención muy crítica con el PP, especialmente con su líder, Alberto Núñez-Feijóo, al que ha acusado, a partir de 15 de agosto, de cargar las tintas contra el Gobierno y ordenar a sus barones autonómicos que reclamaran refuerzos al Ejército de manera desmesurada. Según la dirigente socialista, el PP se ha dedicado a sembrar la duda sobre la labor del Ejército. A su entender hasta el día 15, los técnicos de las administraciones autonómicas y la UME trabajaron «adecuadamente». A partir de la intervención de Feijóo, que ha calificado de «ocurrencia», la coordinación entre el Gobierno y las autonomías empezó a torcerse.

Según Robles, el líder de PP hizo unas «declaraciones en clave política no procedentes» cuando el 15 de agosto exigió al Gobierno desplegar al Ejército ante una «crisis nacional» por los incendios. «Como si la UME no fuera ejército y como si los militares y las comunidades autónomas no estuvieran poniendo todos los medios necesarios», ha arremetido.

Robles, antes de su intervención, ha exhibido durante casi una hora un vídeo de más de 50 minutos con tuits de la UME para defender su gestión de los incendios. Además, ha iniciado su comparecencia haciendo una cronología de las actuaciones de la UME, que ha situado el 7 de julio. Ha relatado más de 40 actuaciones, con más de 5.600 efectivos y 2.000 medios de todo tipo.

El PP ha replicado acusando al Ejecutivo central de levantar muros, de buscar el conflicto y la confrontación y sembrar el discordia. Según los populares, la respuesta del Gobierno fue insuficiente y tardía. El grupo popular ha asegurado que hubo ciudadanos que se sintieron «abandonados». El PP ha advertido a Robles de que la actuación del ejército no se puede limitar a la UME, más aun cuando esta unidad estaba «sobrepasada». Y respecto a la acusación contra Feijóo, el grupo del PP en el Senado ha recordado que solo dos días después de que Feijóo reclamara la movilización del Ejército, Sánchez anunció la presencia de 500 militares de la infantería de marina.