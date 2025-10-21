El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca
Con este gesto, Felipe VI reivindica su labor en la Transición y su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona»
Madrid
Martes, 21 de octubre 2025, 14:36
El Rey ha decidido otorgar el Toisón de Oro, la máxima distinción concedida por la Corona espñaola, al expresidente del Gobierno Felipe González y a ... los dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, por su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona», según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros a petición de Felipe VI.
Con este gesto, el monarca reivindica su labor durante la Transición coincidiendo con el aniversario de los 50 años de la vuelta de la democracia a España, cuyo aniversario se celebrará el próximo 22 de noviembre.
Desde su llegada al trono en junio de 2015, Felipe VI solo ha concedido tan alta distinción a dos personas: a la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años, y a su madre, la Reina Sofía, el pasado mes de enero. el actual monarca recibió su Toisón cuando tenía trece años de manos de su padre, Juan Carlos I, quien a su vez lo recibió a los pocos días de su nacimiento de manos del rey Alfonso XIII.
