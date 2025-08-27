Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La líder de Podenos, Ione Belarra. Efe

Las reticencias de los aliados enfrían el pacto de Estado de Sánchez

Podemos tilda la idea de «ocurrencia» entre las dudas de Esquerra y las líneas rojas de los comunes y Compromís

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:39

A Pedro Sánchez se le complican los apoyos que necesita para que el pacto de Estado para luchar contra las consecuencias del cambio climático, que ... planteó hace apenas diez días en plena ola de incendios, no caiga en saco roto. A la negativa del PP, que ha puesto sobre la mesa su propio plan con 50 medidas antiincendios, se suman las reticencias y las dudas planteadas por igual de algunos de sus aliados parlamentarios.La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, calificó de «ocurrencia» la propuesta del jefe del Ejecutivo para salir al paso ante las críticas por la gestión de los fuegos que han arrasado más de 350.000 hectáreas en quince días. «Estaban agobiados y buscaron un titular», afirmó en una entrevista en RNE.

