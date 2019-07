Recurren las fórmulas de acatamiento de la Constitución de los independentistas El líder de ERC, Oriol Junqueras, que se encuentra en prisión provisional, promete el cargo durante la sesión constitutiva de las nuevas Cortes Generales. / Efe Ciudadanos argumenta que la doctrina solo ha avalado la coletilla «por imperativo legal» MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Miércoles, 31 julio 2019, 20:26

Ciudadanos presentó este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por las diferentes fórmulas de acatamiento de la Carta Magna que emplearon los diputados independentistas en el Congreso en la sesión constitutiva de la cámara baja el pasado 21 de mayo. El recurso de la formación de Rivera fue formalizado por la nueva portavoz nacional de la Ejecutiva de Ciudadanos, Lorena Roldán, y los diputados de la formación naranja Edmundo Bal y Sara Giménez.

El escrito de 58 páginas del partido que lidera Albert Rivera se une al que ya presentaron los populares contra esas mismas fórmulas que tanta polémica crearon en aquella sesión.

Entre las formas más controvertidas estuvieron las usadas por los cuatro políticos catalanes presos y que fueron electos en los comicios del 28-A: Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (Junts). Todos ellos acataron la Carta Magna «como presos políticos», «por imperativo legal» y en el caso del exvicepresidente, que lo hizo en catalán, «desde el compromiso republicano».

Roldán calificó ayer lo ocurrido en aquella convulsa jornada, en la que la bronca impidió incluso escuchar con claridad los acatamientos como un «esperpento». «Se mofaron de la Constitución, de las leyes y humillaron a todos los españoles», apuntó la portavoz, quien dijo que los secesionistas se sintieron «impunes» bajo la protección del «jefe de la banda» (calificativo con el que Ciudadanos viene calificando en los últimos días a Pedro Sánchez) para «montar ese tipo de espectáculo».

La tesis de Ciudadanos es que los independentistas han violado la propia doctrina del Constitucional en los acatamientos, ya que la corte de garantías solo avaló expresamente el uso de la fórmula «por imperativo legal», que popularizaron en su día los representantes de la izquierda abertzale y que fue validada por el tribunal tras los pertinentes recursos.

«Nada raro»

«El acatamiento no se puede vaciar de contenido y, en este caso, no solo se está haciendo eso, sino que se está claramente rechazando la Constitución», denunció la portavoz del partido liberal, quien explicó que Ciudadanos solo ha recurrido a la corte tras agotar la vía parlamentaria y no obtener el amparo de la presidenta de la cámara, Meritxell Batet, quien, aseguraron los de Rivera, «no vio nada raro» en las formas de acatamiento. Según Roldán, Batet, siguiendo las instrucciones del presidente en funciones, se ha «limitado a mirar a otro lado». «No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta humillación a la que nos somete Sánchez día tras día», dijo.

En el escrito registrado en el Constitucional, Ciudadanos pide que los 21 parlamentarios que acataron la Carta Magna con estas fórmulas pierdan su condición plena de diputados hasta que no vuelvan a jurar o prometer «conforme a la doctrina constitucional».