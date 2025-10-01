Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El magistrado Manuel Ruiz de Lara. EP

Reabren el expediente al juez que llamó «psicópata» a Sánchez y «Barbigoña» a su esposa

La Comisión Permanente del CGPJ, con el voto de calidad de la presidenta Perelló, revoca el archivo disciplinario contra Manuel Ruiz de Lara por sus insultos en redes sociales

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:16

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto de calidad de su presidenta Isabel Perelló, ha ordenado reabrir un expediente ... disciplinario al magistrado Manuel Ruiz de Lara por sus insultos al presidente del Gobierno y su mujer desde su perfil de redes sociales. El órgano ejecutivo del gobierno de los jueces ha rechazado la propuesta que hacía el promotor de la acción disciplinaria del Consejo de archivar las diligencias abiertas contra este togado, que habría llamado «psicópata sin límites éticos» a Sánchez y «Barbigoña» a su mujer, Begoña Gómez, además de acusar al primero de «golpismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  6. 6 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  7. 7 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  8. 8 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  9. 9 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  10. 10 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Reabren el expediente al juez que llamó «psicópata» a Sánchez y «Barbigoña» a su esposa

Reabren el expediente al juez que llamó «psicópata» a Sánchez y «Barbigoña» a su esposa