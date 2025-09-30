Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el referéndum ilegal del 1-O de 2017, en vísperas de su octavo aniversario. ... Puigdemont ha asegurado que dieron con la «fórmula», que ha calificado de «éxito», pero ha pedido «paciencia» para culminar la secesión.

El líder de Junts ha convocado a su parroquia en Cornellà de Terri, en Girona, donde ha pronunciado un discurso telemático («comprometidos con el 1-O»), en el que ha vuelto a defender la vía unilateral de 2017 y ha asegurado que su objetivo es hacer efectivo el «mandato» de la consulta soberanista. Cornellà de Terri fue la localidad en la que votó Carles Puigdemont el 1 de octubre de 2017. Pensaba hacerlo en Sant Julià de Ramis, pero la Guardia Civil intervino el centro. Tras burlar a la Policía española, cambiando de coche dentro de un túnel, el entonces presidente de la Generalitat apareció en Cornellà de Terri, donde pudo fotografiarse con la papeleta en la mano y depositando el voto en la urna. Mientras el Gobierno de Rajoy afirmaba que no se estaba celebrando un referéndum, Puigdemont apareció en el colegio electoral.

El panorama político catalán ha dado un vuelco en estos ocho años. El independentismo ya no tiene ni el Govern ni la mayoría en la Cámara catalana y además Junts, que ni siquiera existía en 2017, lleva dos años apoyando la gobernabilidad española. Hace un año, los partidos secesionistas celebraron el aniversario del 1-O con la esperanza de que la ley de amnistía, aprobada en el Congreso en mayo de 2024, supusiera un ante y un después en el pleito catalán. De momento, esta norma no ha beneficiado a los líderes del 'procés' y el regreso de Puigdemont no acaba de producirse. Puigdemont ha llamado a preservar el espíritu del 1-O. «Es imperioso que aquel espíritu, aquella fórmula, la preservemos bien, la cuidemos. Es un patrimonio histórico del pueblo de Cataluña. El 1 de octubre ha entrado, por méritos propios, en la historia. Cuidémoslo», ha instado a los suyos. En el mismo acto, el secretario general, Jordi Turull, se ha conjurado para «acabar» el trabajo iniciado hace 8 años. «No se trata de volverlo a hacer», ha asegurado, sino de «acabarlo de hacer». Turull, como Puigdemont, ha admitido que el camino hacia la secesión, aunque «irreversible», será «largo».

A la misma hora, desde Barcelona, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pronunciado una conferencia, en la que ha oficializado su candidatura a presidir la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028. Junqueras está aún inhabilitado.