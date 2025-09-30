Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carles Puigdemont participa en una conferencia. EP

Puigdemont reivindica el 1-O como un «éxito» y reclama «paciencia» para culminar la independencia

Junqueras oficializa su candidatura a presidir la Generalitat

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:11

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este martes el referéndum ilegal del 1-O de 2017, en vísperas de su octavo aniversario. ... Puigdemont ha asegurado que dieron con la «fórmula», que ha calificado de «éxito», pero ha pedido «paciencia» para culminar la secesión.

