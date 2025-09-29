Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carles Puigdemont en el mitin en Barcelona del 8 agosto de 2024. EFE

Los Mossos no detuvieron a Puigdemont para no provocar disturbios

Los agentes ratifican ante el juez que no esperaban que huyera tras dar un mitin en Barcelona en agosto de 2024

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:39

Los Mossos d'Esquadra no procedieron a detener a Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024, cuando regresó a Barcelona de manera esporádica el ... día de la investidura de Salvador Illa, para evitar que se produjeran disturbios. Puigdemont estuvo tres días y dos noches en la capital catalana. Había anunciado que se presentaría a la sesión de investidura en el Parlament el día de elección de Illa como president, y participó en un acto de su partido en el Arco del triunfo de Barcelona, muy cerca del Parlament.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

