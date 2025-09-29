Los Mossos no detuvieron a Puigdemont para no provocar disturbios

Los Mossos d'Esquadra no procedieron a detener a Carles Puigdemont el 8 de agosto de 2024, cuando regresó a Barcelona de manera esporádica el ... día de la investidura de Salvador Illa, para evitar que se produjeran disturbios. Puigdemont estuvo tres días y dos noches en la capital catalana. Había anunciado que se presentaría a la sesión de investidura en el Parlament el día de elección de Illa como president, y participó en un acto de su partido en el Arco del triunfo de Barcelona, muy cerca del Parlament.

Ofreció un mitin, muy breve, y se marchó, sin pasar por la Cámara catalana. En todo momento, fue arropado por cientos de personas. Su comparecencia fue pública. Los Mossos, en cualquier caso, no le detuvieron, a pesar de la orden arresto que pesa sobre el expresidente de la Generalitat ordenada por el Tribunal Supremo. La Policía catalana no esperaba que volviera a huir a Bruselas y además priorizó el orden público para que no produjeran altercados en caso de haberle arrestado en plena calle, en el centro de Barcelona. Esta es la versión que ha ofrecido ante el juez el jefe de la unidad de información, Carles Hernández, en el marco de la investigación que instruye una magistrada contra tres agentes, acusados presuntamente de ayudar a Puigdemont a huir de nuevo a Bruselas.

Meses atrás, en esta misma instrucción, Eduard Sallent, jefe policial del operativo que los Mossos pusieron en marcha ese día aseguró que se dieron las instrucciones para la detención del líder de Junts, pero que lo difícil era dar con el momento adecuado. Según el intendente Hernández, Puigdemont hizo «una maniobra de distracción muy ágil y muy rápida» para abandonar el lugar, lo que sorprendió a la Policía catalana que no contempló la posibilidad de que el líder de Junts regresara para volver a huir de nuevo. A juicio del mando policial, ninguno de los tres agentes que ayudaron al expresident cometieron delito alguno.