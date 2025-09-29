Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oriol Junqueras

Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

El líder de ERC está inhabilitado a la espera de beneficiarse de la ley de amnistía

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:33

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, mueve ficha. El dirigente republicano anunciará mañana en una conferencia en Barcelona su intención de ser candidato a la ... presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir un vivienda a mitad de precio
  3. 3 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  4. 4

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  5. 5 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  6. 6 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  7. 7 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  8. 8 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  9. 9 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  10. 10 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana

Junqueras se postulará mañana para ser el próximo candidato a la Generalitat catalana