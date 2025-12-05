Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Francisco Salazar en una imagen de 2020 Inma Mesa

El PSOE reconoce no haber «arropado lo suficiente» a las mujeres que denunciaron por acoso a Salazar

La dirección del partido admite en una nota interna a las federaciones que la gestión del caso «no ha estado a la altura» y garantiza «tolerancia cero» contra ese tipo de «comportamientos repugnantes», pero no aclara si acudirá a la Fiscalía

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:39

El PSOE no tiene claro si llevar o no ante la Fiscalía las denuncias de acoso sexual contra el exalto cargo de Moncloa y exmiembro ... de la ejecutiva federal, Paco Salazar, como han demandado algunas mujeres del partido, entre ellas, la exvicesecretaria general y actual delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. Pero sí asume que la gestión de este caso no ha sido en absoluto diligente. Y este viernes dio el paso de reconocerlo en una nota interna dirigida a los territorios, en la que conviene en que «la comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada».

