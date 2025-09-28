Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una bandera palestina, en el mitin de María Jesús Montero el sábado. EP

El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina

R. C.

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:06

El PSOE no ceja en su empeño de situar «el genocidio» de Israel en Gaza en el epicentro del debate político. La matanza en la ... Franja estuvo muy presente en el mitin de la vicepresidenta María Jesús Montero en Granada este sábado y la intervención ante los medios, este domingo, del líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, quien atribuyó al PP una «indecente pasividad» ante la crisis humanitaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina

El PSOE exhibe en sus actos los símbolos de la causa palestina