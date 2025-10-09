El PSOE evita aclarar si Ferraz sigue pagando gastos en efectivo

El PSOE ha anunciado hoy que pedirá al Senado conocer «cuántos senadores» han recibido «sobres en efectivo» para suplementar los gastos de las delegaciones ... oficiales en una ofensiva para tratar de neutralizar las insinuaciones sobre una contabilidad B del partido lanzadas por el PP a raíz del informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos. La portavoz de la formación, Montse Mínguez, ha argumentado que será la prueba de que pagar gastos con dinero en metálico no tiene «nada de ilegal ni de irregular».

Mínguez ha evitado aclarar, en todo caso, si esa práctica que los socialistas defienden como «normal» en todo tipo de empresas e instituciones se sigue empleando en su partido a día de hoy. En una comparecencia en Ferraz -tras celebrarse una reunión de la ejecutiva que tuvo que ser suspendida el pasado lunes por el fallecimiento del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara- ha admitido que es algo que «poco a poco está dejando de hacerse», sin especificar si se refería al PSOE o era una afirmación genérica.

La dirigente socialista ha insistido en que el asunto carece de importancia y ha alegado que siempre que existan justificantes y los asientos en caja estén cuadrados no hay razones para censurarlo. El informe de la UCO conocido el pasado viernes apunta a que, efectivamente, la contabilidad del PSOE refleja la mayor parte de los pagos realizados a Ábalos pero también señala que entre las evidencias encontradas en el móvil del asesor del exministro, Koldo García, han aflorado otras sin «respaldo documental».