La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, este jueves. EFE

El PSOE evita aclarar si Ferraz sigue pagando gastos en efectivo

Los socialistas admiten que es una práctica que «poco a poco» está desapareciendo pero insisten en que hasta el Senado lo hace y anuncian que pedirán un listado de senadores que hayan cobrado dietas de esa manera

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:24

El PSOE ha anunciado hoy que pedirá al Senado conocer «cuántos senadores» han recibido «sobres en efectivo» para suplementar los gastos de las delegaciones ... oficiales en una ofensiva para tratar de neutralizar las insinuaciones sobre una contabilidad B del partido lanzadas por el PP a raíz del informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos. La portavoz de la formación, Montse Mínguez, ha argumentado que será la prueba de que pagar gastos con dinero en metálico no tiene «nada de ilegal ni de irregular».

