Pradales desafía a Ayuso y hablará en euskera en la Conferencia de Presidentes

Isabel Díaz Ayuso deberá demostrar a partir de las 10.30 horas de este viernes si cumple con su amenaza de abandonar la Conferencia de ... Presidentes en caso de que algún mandatario se exprese en una lengua cooficial. El lehendakari, Imanol Pradales, hará uso del euskera en su discurso, según han confirmado fuentes de su equipo a EL CORREO. Es la primera cita de este órgano en la que se autoriza hablar en idiomas diferentes al castellano y el jefe del Gobierno vasco no va a desaprovechar la ocasión.

La decisión del Ejecutivo central, organizador de la cumbre, no ha sentado nada bien a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien se niega a ponerse el pinganillo como ya ocurre en el Congreso o en el Senado. «Que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me salgo o por el camino ya veré que hago con esos pinganillos pero ya le digo que no me los pienso poner», aseguró este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Según publica 'El Correo', la mandataria madrileña censuró que Pradales o también el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, anfitrión de la cita, no defiendan «el español en todos los rincones» y, en su lugar, utilicen sus lenguas para «hacer provincianismo con el secesionismo que es una corruptela». Interpelada sobre la Conferencia, Ayuso reconoció que tiene pocas expectativas porque «solo sirve para gloria» de Sánchez que «no gobierna las comunidades autónomas y las respeta bastante poco».