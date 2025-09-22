Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Espinosa de los Monteros. EFE

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, acudirá a la presentación del proyecto del ex portavoz parlamentario de Vox

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:44

El espacio del centro-derecha en España vivirá en los próximos días una cita que quizá pueda llegar a ser transcendente para el futuro de ... este espacio político. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acudirá este jueves a la presentación en Madrid de 'Atenea', el nuevo centro de pensamiento que presidirá el ex portavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Montero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  9. 9

    El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»
  10. 10

    Marbella da luz verde a la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros

El PP respalda el nuevo centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros