Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Bravo. EFE

El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza

Juan Bravo critica «el silencio» del Gobierno frente a la crisis de las pulseras antimaltratadores

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:17

Mientras se recrudece la ofensiva israelí en Gaza, el Partido Popular continúa modulando su respuesta ante lo que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya definió ... la semana pasada como «masacre». El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras de la formación, Juan Bravo, insistió en esa línea e indicó este domingo que lo que está ocurriendo en la zona hay «que pararlo, eso nadie lo puede discutir». «Pero no podemos entrar en debates jurídicos, sino que hay que entrar en el debate de los hechos y hacer medidas que realmente permitan frenar esto, porque creo que nadie, absolutamente nadie, puede entender que esto esté pasando y que no seamos capaces entre todos los países de frenarlo», insistió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  4. 4 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  5. 5

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  6. 6 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  9. 9

    La presión vecinal frena una decena de proyectos en Málaga
  10. 10 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza

El PP pide «entrar en el debate de los hechos» para «frenar» la masacre en Gaza