La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. EFE

El PP ningunea la propuesta de Sánchez: «No puede aprobar unos Presupuestos y quiere solucionar Gaza»

Los populares consideran «compatibles» las declaraciones de María Guardiola, que tacha la situación en Palestina de «terrible», y las de Almeida, que afirma que «no hay genocidio»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:28

El PP calificó este martes la posición del Gobierno sobre Oriente Próximo como «un ejercicio de frivolidad» y ninguneó las medidas propuestas por Pedro Sánchez ... contra Israel. «Un Ejecutivo que no puede aprobar los Presupuestos se cree capaz de solucionar el conflicto de Gaza», afirmó la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, que sin embargo, rechazó pronunciarse abiertamente sobre si el partido de Alberto Núñez Feijóo considera lo que está ocurriendo en Palestina como un «genocidio». «Lo que es un genocidio lo decide la Corte Penal Internacional, no Pedro Sánchez. De ahí la frivolidad», aseveró.

