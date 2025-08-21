El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

El PP no rebaja el tono y este jueves ha señalado a la directora de Protección Civil por ser una «pirómana» y por «hacer política» ... con la devastadora ola de incendios que ha arrasado ya más de 300.000 hectáreas. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha respondido así a Virginia Barcones, quien cargó ayer contra algunas comunidades gobernadas por los populares por alentar «polémicas artificiales» y pedir «cosas imposibles» durante la emergencia con el objetivo de «no tener que hablar de su propia gestión».

A las puertas de la sede nacional de Génova, Bendodo insistía en el tono bronco y pedía al Gobierno que se entere «de una puñetera vez de que los incendios no se apagan con ideología ni con crispación», sino con «colaboración y lealtad institucional». «¿Cómo puede decir toda una directora general de Protección Civil que existe un sobredimensionamiento en la petición de ayuda?», espetó el dirigente conservador. «Cuando un gobierno autonómico ha agotado todos sus recursos -reiteró- acuden al Ejecutivo central para que mande medios».

«Yo estoy defendiendo la gestión de un Gobierno. Quien piense que atacando me va a callar, que pierda toda esperanza», ha afirmado la responsable de Protección Civil nada más conocer las palabras del dirigente conservdaor. En su comparecencia de hoy ante los periodistas, Barcones ha pedido «un poco de mesura, de serenidad y de responsabilidad» porque considera que el PP le está llamando «delincuente» y ha denunciado «una auténtica campaña» para difamarla en redes sociales. «Aquellos que no aporten -señaló-, que se aparten».