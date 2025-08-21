Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elías Bendodo atiende a los periodistas a las puertas de la sede nacional del PP. E. P.

El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

Bendodo denuncia que el Ejecutivo tiene que «enterarse de una puñetera vez» que los incendios no se apagan «con ideología» ni «crispación» sino con «colaboración y lealtad institucional»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:42

El PP no rebaja el tono y este jueves ha señalado a la directora de Protección Civil por ser una «pirómana» y por «hacer política» ... con la devastadora ola de incendios que ha arrasado ya más de 300.000 hectáreas. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha respondido así a Virginia Barcones, quien cargó ayer contra algunas comunidades gobernadas por los populares por alentar «polémicas artificiales» y pedir «cosas imposibles» durante la emergencia con el objetivo de «no tener que hablar de su propia gestión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuarto cierre de caseta desde que comenzó la Feria de Málaga
  2. 2 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  3. 3 Pitingo y la concejala del PSOE Rosa del Mar Rodríguez se enzarzan en redes sociales a cuenta de los incendios
  4. 4 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga ya tiene las dos primeras series internacionales de su cartelera... con zombies y vampiros
  6. 6 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  7. 7 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  8. 8 La malagueña Paquita ya lleva el apellido Gento tras reconocerla el Supremo como hija legítima del exfutbolista
  9. 9 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  10. 10 Rescatan a dos jóvenes que se bañaban en la playa nerjeña de Burriana con bandera roja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»

El PP acusa a la directora de Protección Civil de ser una «pirómana»