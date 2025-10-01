Podemos da un ultimátum al Gobierno y le pide rehacer el embargo de armas a Israel

Podemos podría tumbar la semana que viene en el Congreso la convalidación del real decreto que el Gobierno aprobó el 23 de septiembre y para ... aplicar un embargo en el comercio de armas con Israel. Los morados, cada vez más alejados del Ejecutivo, creen que se trata de una medida que «no va a servir de nada» ya que, como ha afirmado su líder, Ione Belarra, este miércoles en rueda de prensa en la Cámara baja, contiene excepciones que «no sirven para frenar el tráfico de armas a Israel». «El Gobierno está intentando engañar a la gente. Este embargo no afecta a las empresas filiales», ha insistido la secretaria general de la formación.

Belarra ha evitado confirmar el sentido del voto de sus cuatro diputados que, al igual que ocurrió en el caso de la delegación de competencias de migración a Cataluña, tienen en su mano tumbar la medida. Sin embargo, se ha mostrado muy crítica al exigir al Gobierno que la recrifique «para que sea real». «Pregúntenle al Gobierno, ya que a nosotros no kos responde, si va a seguir utilizando Pegasus», ha apostillado.

También ha asegurado que la fórmula de tramitarlo como proyecto de ley, lo que habilita a los grupos a plantear enmiendas para introducir cambios, no vale a su formación porque durante esta legislatura todos los decretos que han llegado bajo esa fórmula han terminado «durmiendo el sueño de los justos» en la Cámara baja.

En el grupo parlametnario socialista, en cambio, niegan que el decreto carezca de contenido. «¿'Fake'? Este decreto prohibe exportaciones e importaciones de material militar, de material originario de asentamientos ilegales, incluso de servicios. ¿Dónde está lo 'fake'? Por eso espero que todos los que están a favor del embargo voten a favor de la convalidación. Luego en fase de comisión se podrá negociar los flecos con los que no se esté de acuerdo», ha afirmado su portavoz en el Congreso, Patxi López.

La líder de los morados también ha llamado a movilizarse contra el Ejecutivo después de la decisión de que se haya dado la orden de etenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes. «Creo que estamos en condiciones de presionar al Gobierno, teniendo en cuenta que la sociedad civil logró parar La Vuelta a España», ha zanjado.

Movilidad sostenible

No es la única ley que Podemos amenaza con tumbar. La de movilidad sostenible, una de las reformas comprometidas por España en el marco del Plan de Recuperación, y que la Junta de Portavoces también ha fijado para la semana que viene. Belarra ha advertido al Gobierno que esta «no va a salir adelante» si no se frena la ampliación del Aeropuerto de El Prat o la ampliación del Puerto de Valencia.

«Estamos hablando con todos los grupos, como siempre. Además es una ley que viene con un montón de enmiendas, además con esas enmiendas se puede negociar mucho», le ha respondido López.