La portavoz de Podemos en el Congreso Ione Belarra. EFE

Podemos tacha de «puro golpismo judicial» la condena de inhabilitación del TS al fiscal general

«La derecha judicial asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio», dice Belarra

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:22

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de «puro golpismo judicial» la condena del Tribunal Supremo (TS) de dos años de inhabilitación contra ... el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--.

