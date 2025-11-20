El Supremo condena al fiscal General por revelación y le inhabilita por dos años

Álvaro García Ortiz se ha convertido este jueves en el primer fiscal general de la historia condenado penalmente. La Sala II del Tribunal Supremo –por ... mayoría, que no por unanimidad- ha condenado en un fallo histórico al máximo responsable del Ministerio Público como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal por haber participado en las maniobras para revelar datos de la causa por doble fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La sala le condena a la inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, además de imponerle una pena de multa meramente simbólica de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros).

Los magistrados, asimismo, condenan a García Ortiz a indemnizar con 10.000 euros, como responsabilidad civil, al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por «daños morales».

La sala, que solo ha adelantado el fallo pero no el contenido de la sentencia que se hará público en los próximos días, también ha comunicado que el tribunal ha absuelto a García Ortiz «del resto de los delitos objeto de la acusación».

