El Supremo condena al fiscal General por revelación y le inhabilita por dos años

La sala le impone además una multa y una indemnización de 10.000 euros al novio de Ayuso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:01

Álvaro García Ortiz se ha convertido este jueves en el primer fiscal general de la historia condenado penalmente. La Sala II del Tribunal Supremo –por ... mayoría, que no por unanimidad- ha condenado en un fallo histórico al máximo responsable del Ministerio Público como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal por haber participado en las maniobras para revelar datos de la causa por doble fraude a Hacienda del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. La sala le condena a la inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, además de imponerle una pena de multa meramente simbólica de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros).

