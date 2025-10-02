Peinado afirma que «sin el vínculo con el presidente» Begoña Gómez «difícilmente» habría cometido los delitos

El juez Juan Carlos Peinado apunta ya directamente contra Pedro Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa. Es más, sitúa al ... jefe del Ejecutivo como nexo común de todo este procedimiento y motivo último por el que su mujer y los otros dos imputados (la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés) deben ir juntos al banquillo ante un jurado. «Sin ese vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente ella y los otros investigados pudieron poner en práctica las conductas» supuestamente delictivas bajo investigación, afirma el instructor.

El juez Juan Carlos Peinado, en un segundo auto dictado este jueves tras proponer juzgar a Gómez y a otros los dos encausados por cuatros delitos, precisó que considera que la «relación de parentesco» entre ambos «la causa fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias y, como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos».

El instructor, en esta segunda resolución conocida tras el primer auto de este jueves en el que pasaba al procedimiento del jurado a Gómez, Álvarez y Barrabés sin ningún tipo de motivación, abundó en la idea de que solo la relación de parentesco de Sánchez con su esposa le facilitó, tanto a ella como a los otros dos coimputados, poder «poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido, ya consideradas, indiciariamente como constitutivas de elementos que permiten llevar a este instructor a la íntima convicción de que pueden concurrir los elementos objetivos, y subjetivos, así como los elementos descriptivos y normativos de los otros delitos (apropiación indebida, intrusismo y corrupción en el sector privado)».

Peinado se apoya por tanto en el 'nexo' de la figura de Sánchez para defender «ese posible enjuiciamiento conjunto (de los tres imputados por los cuatro ilícitos)», ya que considera «inexorable» la «conclusión de que han de ser considerados delitos conexos, y que, en caso de enjuiciamiento por separado, nos llevaría a la ruptura de la continencia de la causa».