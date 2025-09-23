Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Josep Rull (centro), president del Parlament EFE

El Parlament, sin el voto a favor de Junts, «condena el genocidio» de Israel en Gaza

Los de Puigdemont evitan el apoyo a una iniciativa de la izquierda en favor de Palestina

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:22

El Parlament catalán ha aprobado este martes una declaración institucional que «rechaza y condena los actos de genocidio» de Israel contra el pueblo palestino en ... Gaza. La resolución, impulsada por los grupos de la izquierda, ha salido adelante con los votos a favor del PSC, Esquerra, los comunes y la CUP. Los grupos de la derecha, PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra, mientras que Junts se ha abstenido.

