Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia el día de su declaración. Irene Marsilla

Un nuevo audio de Pradas constata que ya se hablaba del SMS de alerta una hora antes de su envío

Las imágenes y el audio de una cámara muestran los instantes previos a la reanudación del Cecopi, la reunión clave de emergencias

A. G. R.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:39

Casi un año después de la tragedia de la dana continúa el goteo de novedades. Ahora se trata de una grabación por parte de una ... cámara de televisión que se produjo justo antes de la reanudación del Cecopi, a eso de las 19 horas. Es lo que se conoce en los medios como un 'mudo', se difunden las imágenes, pero se omite el audio. En este supuesto, al parecer, las conversaciones se han conocido ahora, en una información adelantada por RTVE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

