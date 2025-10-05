Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guillermo Fernández Vara, en su etapa de presidente de la Junta. R. C.

Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Figura clave del socialismo regional y nacional en las dos últimas décadas, ha fallecido a los 66 años a consecuencia de un cáncer de estómago

Pablo Calvo

Cáceres

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:50

Comenta

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura durante 12 años y actual vicepresidente segundo del Senado, ha fallecido en Badajoz como consecuencia de ... un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023. Mañana, día 6 de octubre, hubiera cumplido 67 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  2. 2 Calor de agosto, noches tropicales y posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga
  3. 3 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años
  4. 4

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  5. 5

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  6. 6 Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla
  7. 7 Cuidado con el mensaje de tu banco sobre una supuesta transferencia: alertan de una nueva estafa
  8. 8 Evacuado al hospital tras una colisión entre dos vehículos en la A-7 a la altura de Estepona
  9. 9

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»
  10. 10 El aviso de la OMS sobre la vacunación frente a la gripe aviar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara

Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara