Sánchez, sobre Fernández Vara: «Un referente socialista que dedicó su vida a Extremadura»

El expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha fallecido esta madrugada. Ha sido el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha dado a conocer la ... noticia en sus redes sociales.

A las 6.32 horas, el delegado del Gobierno ha escrito: «Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Nos deja un vacío inmenso, no solo en la vida pública, sino también en quienes encontrábamos en él orientación y consejo. ¿A quién podré acudir ahora?».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a Fernández Vara como un «referente socialista que dedicó su vida a Extremadura. Ejemplo de compromiso, diálogo y servicio público». «Su legado quedará siempre en la memoria del PSOE y de España», ha finalizado.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lamentó el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara y recorsó que coincidieron «años gestionando la sanidad pública y como presidentes autonómicos», mostrando su «sincero respeto».