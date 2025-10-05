Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sánchez, sobre Fernández Vara: «Un referente socialista que dedicó su vida a Extremadura»

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales

C. P. S.

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:44

El expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha fallecido esta madrugada. Ha sido el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha dado a conocer la ... noticia en sus redes sociales.

