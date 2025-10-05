Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Creer en Extremadura

Pedro Sánchez

Presidente del Gobierno de España

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:44

Llegó el día de la despedida. Un día en el que, no por esperado el desenlace, duele menos la ausencia. Así lo siente la militancia ... socialista de su tierra y de toda España. Así lo sentimos quienes tuvimos el privilegio de conocer de cerca a Guillermo Fernández Vara. Y así lo siente hoy Extremadura, al despertarse con la noticia de que ha perdido a uno de sus hijos más ilustres. Un auténtico referente de la historia reciente de esa tierra, que supo gobernar con lucidez, honestidad y principios.

Creer en Extremadura

Creer en Extremadura