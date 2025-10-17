Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca

Un concejal de Irixoa (A Coruña) del PP, Ramón José Dopico Martínez, falleció este miércoles tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas mientras desbrozaba en ... una finca en Teixeiro, en el municipio de Curtis (La Coruña), según han confirmado fuentes del partido.

El edil, de 76 años, fue atacado el miércoles por velutinas, también conocidas como avispas asiáticas, mientras desbrozaba en una finca. Pese a la movilización de los servicios sanitarios, incluido un helicópetero, no se pudo hacer nada por salvar su vida y solo se pudo confirmar su fallecimiento. El concejal ha sido despedido este jueves en la parroquia de San Lorenzo de Irixoa.

Las avispas asiáticas o velutinas son muy peligrosas porque suelen atacar de manera conjunta. La picadura individual no es peor que la de la otra especie, pero si se sienten amenazadas, pueden atacar por miles a la vez... «Son seres sociales que funcionan como si la colonia fuera un solo individuo: si atacas la colmena responden todas a una, y estamos hablando de miles de picotazos, y cada una te puede picar varias veces... Así que te pueden matar», explicaba a este periódico Raimundo Real, catedrático de Zoología de la Universidad de Málaga (UMA).

En Málaga ya se han detectado avispas velutinas. De hecho en Alhaurín de la Torre hubo que desplegar un amplio dispositivo para retirar un nido de estos ejemplares.