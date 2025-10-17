Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere un concejal gallego tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas en una finca

El edil, de 76 años, falleció en el municipio de Curtis al sufrir un ataque de estos peligrosos insectos cuando desbrozaba un terreno

SUR

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:10

Un concejal de Irixoa (A Coruña) del PP, Ramón José Dopico Martínez, falleció este miércoles tras sufrir varias picaduras de avispas velutinas mientras desbrozaba en ... una finca en Teixeiro, en el municipio de Curtis (La Coruña), según han confirmado fuentes del partido.

