El primer nido de velutinas ya es historia: amplio operativo para retirarlo en Alhaurín de la Torre

Si ha sido necesario movilizar a una decena de técnicos especialistas para retirar un sólo nido, se pueden hacer una idea del desastre que puede ... suponer si la avispa asiática o velutina se expandiera por la provincia...

Ampliar Plataforma elevadora utilizada para ascender hasta la copa del pino donde estaba el nido. SUR

De momento, el primer avispero del que existía constancia oficial en Málaga de esta especie exótica invasora ya es historia: un amplio y complejo operativo, liderado por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, lo desalojó durante la pasada madrugada (del martes al miércoles) en la urbanización Pinos de Alhaurín.

No se debe confundir la avispa asiática o velutina con el avispón oriental (Vespa orientalis), que es una especie distinta, aunque igualmente dañina, y que ya se ha expandido ampliamente por todo el territorio malagueño. Esta última es la que se ha dejado ver ampliamente a lo largo del verano por casi todas las playas de la Costa del Sol, y hace sus nidos enterrados o en grietas.

Alerta velutina

En cambio, la velutina construye sus avisperos en forma de balón, colgado de ramas de los árboles, a gran altura. Precisamente, esta circunstancia ha obligado a movilizar a numerosos efectivos para conseguir desalojarlo.

En el operativo ha participado personal de las áreas de Medio Ambiente y Servicios Operativos municipales; del Consorcio de Bomberos, de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y de la empresa especializada en control de plagas Lucanus, concesionaria de este servicio en Alhaurín de la Torre.

El dispositivo se ha desarrollado durante la noche por ser el momento en el que la mayoría de las avispas están menos activas y en su mayoría están dentro del nido. El concejal de Medio Ambiente, Abel Perea, ha recordado que se trata de la primera vez que se detecta en la provincia de Málaga un avispero de esta especie, que está ampliamente extendida en otros puntos del norte de España, sobre todo en Galicia.

La buena noticia es que problablemente se haya podido frenar a tiempo la expansión de la plaga con la retirada de esta primera colonia. Y ello gracias, según los expertos, a las buenas temperaturas de octubre, que habrían frenado la salida de las reinas para colonizar otros territorios.

Estudio en la Universidad de Valencia

El avispero será trasladado ahora hasta la Universidad de Valencia, donde existe un grupo de investigadores especializados en el estudio de la especie. El edil ha querido agradecer el trabajo de los técnicos y expertos que han participado en la búsqueda, localización y retirada; así como a las decenas de voluntarios y vecinos que han colaborado en estas tareas, y al propietario de la parcela en cuestión que ha facilitado el trabajo.

Las avispas asiáticas (Vespa velutina) son muy perjudiciales para el medio ambiente, sobre todo por ser grandes depredadoras de abejas. Esta actitud también las conecta con las Vespa orientalis, que desde hace años están haciendo estragos en las colmenas de la provincia.

Por ello, el área municipal de Medio Ambiente también ha estado en contacto y ha trabajado de manera coordinada con la Asociación Malagueña de Apicultores, principales afectados por ambas plagas, que está elaborando un censo para documentar la presencia y la afección de las avispas invasoras en Málaga.