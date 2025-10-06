Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nido de velutinas localizado en Alhaurín de la Torre. SUR

Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga

El avispero de esta nueva especie invasora, que se buscaba desde agosto, ha aparecido en una finca privada de Alhaurín de la Torre

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:57

Después de más de dos meses de búsqueda de día y de noche por el campo, el primer nido (del que hay constancia oficial) de ... avispas asiáticas o velutinas ha aparecido por fin. Un grupo de voluntarios, formado por vecinos y personas concienciadas con este problema del Valle del Guadalhorce, lo localizó durante una batida a última hora de la tarde del pasado viernes, dentro de una parcela privada en la urbanización Pinos de Alhaurín, en la localidad de Alhaurín de la Torre.

