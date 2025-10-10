Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra Isabel Rodríguez, presentando esta semana el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. E. P.

La ministra de Vivienda amenaza a la Comunidad de Madrid con intervenir sus competencias

«Si tuviera mayoría plantearía un 155», afirma Isabel Rodríguez alegando que «es imposible que hoy un madrileño medio pueda acceder» a una casa

R. C.

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:52

Comenta

Se avecina nueva polémica y cruce de declaraciones políticas entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid. Y esta vez la veda la ha ... abierto la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha afirmado que si tuviera mayoría en el Senado plantearía «un 155» para intervenir las competencias de su ramo en dicho territorio, en referencia al controvertido artículo de la Constitución utilizado por el Gobierno de Mariano Rajoy para intervenir el Gobierno catalán a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su posterior declaración unilateral de independencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen
  10. 10

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ministra de Vivienda amenaza a la Comunidad de Madrid con intervenir sus competencias

La ministra de Vivienda amenaza a la Comunidad de Madrid con intervenir sus competencias