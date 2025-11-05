Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una protesta, en el aniversario de la dana, que comenzó en El Ventorro. Eva Máñez/Reuters

Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana

Presidencia ignora el contenido de esos papeles que el propio dueño del restaurante entregó al jefe del Consell

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:11

Una de las revelaciones de Maribel Vilaplana ante la jueza de la dana fue que el presidente Mazón, justo antes de comenzar la ... comida, firmó unos documentos que le entregó en mano el dueño de El Ventorro. El sobre, sin ningún distintivo que permitiera una identificación del origen, fue llevado al establecimiento gastronómico por un mensajero, según las fuentes consultadas por este periódico. El profesional aguardó fuera del local a que Mazón estampara su firma. El propietario del establecimiento, finalmente, devolvió el material al mensajero.

