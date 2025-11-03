Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maribel Vilaplana llega al juzgado este lunes a primera hora.

Maribel Vilaplana llega al juzgado este lunes a primera hora. I. Arlandis

Vilaplana sobre Mazón: «¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada»

La periodista se muestra dispuesta a buscar el pago del parking en su banco y aclara que Mazón «no estaba incomunicado porque atendía al teléfono: Escribía y llamaba»

Álex Serrano López y A. Rallo

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:57

Comenta

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana, afronta desde primera hora de ... este lunes uno de los episodios personales más duros de los últimos años. Su comparecencia ante la jueza puede suponer un punto de inflexión en el relato que ha defendido hasta ahora el máximo dirigente del Gobierno valenciano. Algunas circunstancias, no obstante, contribuyen a restarle protagonismo. Sin duda, la comparecencia de Mazón anunciando su dimisión ha rebajado la intensidad, al menos política, sobre la informadora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  4. 4 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  5. 5 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  6. 6 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  7. 7 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  8. 8 Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  9. 9

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  10. 10

    Ángel Nozal deja el PP por discrepancias con la gestión de la alcaldesa de Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vilaplana sobre Mazón: «¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada»