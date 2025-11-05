Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Maribel Vilaplana, a su llegada al juzgado de Catarroja Iván Arlandis

El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas

La periodista trata de recuperar la normalidad tras una comparecencia ante la jueza que se cerró con luces y sombras

A. Rallo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:17

Comenta

Maribel Vilaplana trata de recuperar una rutina que la devuelva a una normalidad, en su caso parece que siempre ya tensa, desde aquella «maldita casualidad» ... de la comida en El Ventorro el día de la dana. El pasado lunes estaba marcado en el calendario como la oportunidad de pasar página de un periodo convulso en lo profesional, pero especialmente en lo anímico. El sábado, de hecho, acudió a un hospital por una crisis de ansiedad.

