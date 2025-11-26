Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cuenca, rodeado de periodistas a su llegada a los juzgados de Catarroja. IVÁN ARLANDIS

Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

José Manuel Cuenca asegura ante la jueza de Catarroja que avisó por whatsapp el jefe del Consell de los problemas que se vivían en el interior y el president le contestó que iría después de que acabara el Cecopi

Álex Serrano López

Valencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

El jefe de gabinete del presidente de la Generalitat valenciana en funciones, José Manuel Cuenca, avisó a Carlos Mazón de que «la situación se ... estaba complicando» en Utiel casi dos horas antes de que terminara su comida, a las 16.56 horas. El jefe del Consell le contestó «perfecto» y le dijo que se coordinaría con la consellera de Interior, Salomé Pradas, para ir a Utiel «después» del Cecopi. Es una de las principales revelaciones de la declaración de Cuenca ante la jueza de Catarroja, que ha empezado a las 9.30 horas de este miércoles.

