Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»

El jefe de gabinete del presidente de la Generalitat valenciana en funciones, José Manuel Cuenca, avisó a Carlos Mazón de que «la situación se ... estaba complicando» en Utiel casi dos horas antes de que terminara su comida, a las 16.56 horas. El jefe del Consell le contestó «perfecto» y le dijo que se coordinaría con la consellera de Interior, Salomé Pradas, para ir a Utiel «después» del Cecopi. Es una de las principales revelaciones de la declaración de Cuenca ante la jueza de Catarroja, que ha empezado a las 9.30 horas de este miércoles.

En su declaración, Cuenca ha explicado que la intención siempre fue que Mazón acudiera a Utiel. Ha indicado que desde primera hora de la mañana el president dijo a su núcleo más cercano que estuvieran atentos por la alerta roja. A las 16.48 horas Cuenca habló con Pradas porque vio que se iba a convocar el Cecopi, y en esa llamada la consellera le dijo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaba desplegada. A las 16.56 horas hay otra llamada en la que Cuenca le pregunta a Pradas si se puede acceder a Utiel. Ella le dice que no. Minutos después contacta con Mazón por WhatsApp y le dice que la situación en Utiel «se está complicando». El president le dice que perfecto y que ya se comunica con la consellera para ir después del Cecopi.

Cuenca también ha asegurado, en su calidad de organizador de la agenda del president, nunca se planteó que Mazón fuera al Cecopi. «Salomé nos tenía al corriente a través de comunicación especializada», ha dicho. La intención siempre fue que el president se desplazara a Utiel, pero la imposibilidad de hacerlo retrasó los planes. La jueza ha preguntado a Cuenca por una llamada de Pradas a las 18.25 horas. Él no se la coge y luego le devuelve la llamada, pero la consellera le dijo que iba a intervenir en el Cecopi Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y que no podían hablar.

A las 19.41 horas Mazón llama a Cuenca. Él le dice que está intentando regresar a Valencia (pasó la noche en Carlet tras no poder subir desde Alzira). «Cuando llegues a Valencia te vas a l'Eliana, que yo me voy con (el asesor Josep) Lanuza y me voy a acercar a l'Eliana porque hay un problema gordo con el metro según me dice (el secretario autonómico de Infraestructuras, Francisco Javier) Sendra», asegura Cuenca que le dijo Mazón. La jueza también ha inquirido a Cuenca por una llamada de la directora general de la Secretaría del President, Pilar Montes, con Mazón, pero no ha sabido decir de qué hablaron. La intención de Cuenca era que Mazón fuera a Utiel a primera hora de la mañna del día siguiente.

Cuenca también ha desvelado que poco después de las 18 horas Pradas le escribe un WhatsApp (que no conserva porque este verano se cambió el móvil) en el que le pregunta por el confinamiento, que se estaban planteando en el Cecopi ante la posibilidad de que Forata colapsara. Eso ocurre «a las 18 y pico», según el relato del alto cargo ante la magistrada. «Desconozco la competencia de Salomé, si es nuestra o de la Delegación, yo soy periodista, así que la remito a Cayetano (García, secretario autonómico de Presidencia), que es la persona que jurídicamente le puede resolver la duda», ha indicado. Cuenca ha negado que hablara con ella del ES-Alert, y que tampoco lo hizo con Mazón. «La gestión de la emergencia es técnica, no es política, yo no podía hacer nada a ese nivel», ha dicho.

Rifirrafe por las distintas versiones

A preguntas de Manolo Mata, Cuenca ha insistido en que no se le pidió, ni a él ni al president Mazón, opinión sobre si enviar o no el ES-Alert. «Es un criterio técnico, cuando en un incendio se decide desalojar un pueblo nadie pregunta a Presidencia», ha asegurado Cuenca. Mata ha preguntado si es «verosímil» que se pida a Cuenca «una máquina», como él mismo ha explicado, en las últimas horas del día y no se le consulte por el mensaje. «Es casualidad, conocía al señor de la máquina», ha dicho.

Ambos han protagonizado un pequeño rifirrafe cuando Mata ha inquirido por las distintas versiones ofrecidas desde Presidencia. «Alguna inexactitud hemos podido tener, pero no es algo oficial», ha indicado, según fuentes presentes en la declaración. «¿Es algo pensado y motivado?», ha preguntado Mata, a lo que Cuenca ha respondido que no, que era el momento de intentar «que llegara la ayuda». «El president estaba en l'Eliana, y en ese boom mediático y estrés...», ha deslizado. Mata ha insistido si hasta hace quince días se decían cosas que no eran ciertas. «Desde el punto de vista de la emergencia, el presidente estuvo localizado y nadie requirió de él para tomar ninguna decisión», ha respondido.

«Que sepamos de momento… dentro de nada sabremos que tomó alguna decisión...», ha deslizado Mata, que ha preguntado a Cuenca si él marcó alguna directriz «para decir dónde estaba Mazón». «No, y además creo que este tema está fuera de lo que aquí se investiga», ha respondido Cuenca.