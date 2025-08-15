Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior EFE

Marlaska se activa tras días bajo el fuego y otras cuatro crisis con medio perfil

Tras ser desautorizado por las balas israelíes, recibe críticas por llegar tarde a los incendios y pasar de puntillas en el reparto de menores, la UCO, Huawei y Torre Pacheco

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:46

Fernando Grande-Marlaska interrumpió finalmente sus vacaciones este jueves para presidir el CECOP, el Centro de Coordinación de Protección Civil, en Madrid. El ministro del ... Interior retomó así su agenda pública tras casi una semana de emergencia nacional por los incendios que arrasan España. La prolongada ausencia en la primera línea de la máxima autoridad del Estado en Protección Civil, mientras las llamas consumían vastos territorios en media docena de comunidades, no es, sin embargo, una novedad en los últimos tiempos. En realidad, el ministro se conduce en su cargo con un perfil muy bajo desde hace más de tres meses. Y ello pesar de que parte de las crisis que se le han abierto al Gobierno atañen a su departamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  3. 3

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  4. 4 Controlado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  5. 5 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  6. 6 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  7. 7 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico
  8. 8 Málaga aligera los puentes plaza sobre el Guadalmedina y diseña un corredor verde en su parte central
  9. 9 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  10. 10 El incendio de un coche en la avenida Valle Inclán de Málaga provoca una columna de humo y retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marlaska se activa tras días bajo el fuego y otras cuatro crisis con medio perfil

Marlaska se activa tras días bajo el fuego y otras cuatro crisis con medio perfil